Пашинян: Армения заморозила участие во всех органах ОДКБ

Пашинян: Армения заморозила участие во всех органах ОДКБ

Пашинян: Армения заморозила участие во всех органах ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 августа 2024 года сделал заявление об участии страны в органах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Zakon.kz.

По его словам, Армения заморозила свое участие во всех органах ОДКБ и пока не собирается принимать другие решения.

«Мы заморозили нашу деятельность во всех органах ОДКБ и считаем это достаточным на этом этапе. Сейчас мы не видим необходимости принимать другое решение, но это не значит, что мы не примем другое решение в будущем», – цитирует ТАСС Никола Пашиняна.

12 июня 2024 года Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, но сроки выхода пока не определены. По его словам, члены ОДКБ «планировали войну против Армении с Азербайджаном».

youcanchoose

Крыша церкви обрушилась в Бразилии: два человека погибли, десятки получили ранения

Крыша церкви обрушилась в Бразилии: два человека погибли, десятки получили ранения

В Турции произошло вооруженное нападение на больницу

В Турции произошло вооруженное нападение на больницу

СМИ: Дуров на допросе рассказал о контактах с французскими спецслужбами

СМИ: Дуров на допросе рассказал о контактах с французскими спецслужбами

Подозреваемого по делу 44-летней давности нашли с помощью сигаретного окурка

Подозреваемого по делу 44-летней давности нашли с помощью сигаретного окурка

Мужчина похудел на 106 килограммов, чтобы спасти сестру

Мужчина похудел на 106 килограммов, чтобы спасти сестру

Как Павел Дуров отреагировал на решение парижского суда

Как Павел Дуров отреагировал на решение парижского суда

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.