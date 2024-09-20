Пашинян заявил, что Армения приняла стратегическое решение по АЭС

Пашинян заявил, что Армения приняла стратегическое решение по АЭС

Пашинян заявил, что Армения приняла стратегическое решение по АЭС

Армения приняла стратегическое решение построить модульную атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает Zakon.kz.

Он добавил, что такие технологии разрабатывают в России, Франции, Южной Корее, но США добились в этом «большего прогресса».

«Мы приняли стратегическое решение, что у нас должна быть модульная АЭС малого типа… Этапа применения технологий модульных станций достигли ряд стран. США, кажется, добились самого большого прогресса. Но этой технологией занимаются Россия, Франция, Южная Корея и мы работаем с партнерами», – цитировали 18 сентября 2024 года РИА Новости заявление Никола Пашиняна, сделанное на Всемирном армянском саммите в Ереване.

Стремление построить модульную АЭС премьер-министр Армении объяснил тем, что в случае аварии инцидент будет носить локальный характер, не будет угрожать окружающей среде и не потребуется эвакуация жителей населенных пунктов в 500 м от станции.

В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью «Росатома» в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.

Напомним, в Казахстане республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции состоится 6 октября 2024 года. О том, как должен проводиться опрос общественного мнения, связанного с республиканским референдумом, можете узнать здесь.

youcanchoose

В Китае чиновницу отправили в тюрьму за взятки в 4 млрд тенге и романы с 58 подчиненными

В Китае чиновницу отправили в тюрьму за взятки в 4 млрд тенге и романы с 58 подчиненными

Северная Корея испытала новые баллистические ракеты со сверхбольшой боеголовкой

Северная Корея испытала новые баллистические ракеты со сверхбольшой боеголовкой

Из зоопарка в Англии сбежала любимица посетителей – капибара Корица

Из зоопарка в Англии сбежала любимица посетителей – капибара Корица

Кипр соединит свою энергосистему с греческой

Кипр соединит свою энергосистему с греческой

Стрельба у офиса Wildberries в Москве: Татьяна Бакальчук сделала заявление

Стрельба у офиса Wildberries в Москве: Татьяна Бакальчук сделала заявление

Планы войны на северной границе с Ливаном утвердил Израиль

Планы войны на северной границе с Ливаном утвердил Израиль

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.