Пассажиров и работников аэропорта экстренно эвакуировали в Бишкеке

Пассажиров и сотрудников международного аэропорта столицы Кыргызстана Манас эвакуировали из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

«После анонимного сообщения о взрывном устройстве сотрудники служб аэропорта Манас и пассажиры были эвакуированы», – рассказал собеседник.

Он уточнил, что сотрудники правоохранительных органов оцепили здание аэровокзала и проводят тщательный осмотр помещений аэропорта.

Между тем на сайте ОАО «Международный аэропорт Манас» о задержках с отправкой и приемом пассажирских самолетов информации не было.

Согласно данным издания, это второе за месяц сообщение о заложенном в Манасе взрывном устройстве. В первом случае информация о взрывчатке не подтвердилась.