Паста зубная `LION` SYSTEMA Защита от образования зубного камня 120 г

379 ₽ 245 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Зубная паста с компонентом изопропиметилфенол (IPMP), проникая вглубь зубного налета, удаляет «зубные бляшки», уничтожает бактерии, вызывающие болезни десен и предотвращает образование зубного камня. Предупреждает появление кариеса, пародонтоза (альвеолярная пиоррея) и пародонтита. Отбеливает и укрепляет зубную эмаль. Сохраняет чистоту полости рта. Устраняет неприятный запах, надолго сохраняя чувство свежести.

Способ применения: Небольшое количество зубной пасты нанести на зубную щетку. Чистить зубы круговыми движениями,… одновременно аккуратно массируя десны. Используйте зубную пасту ежедневно – днем и вечером после еды. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить в сухом помещении при температуре воздуха от +5°С до +25°С.

Состав: Sodium Fluoride, Sodium Pyrophosphate, Dental-type silica, Sodium Carboxymethylcellulose, Silica, Sorbitol solution, Propylene Glycol, Sodium Lauryl Sulfate, Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil, Saccharin Sodium Hydrate, Sodium Hydroxide, Fast Green FCF, Titanium Dioxide, Flavor, Purified Water Обзор от бренда

Область использования: полость рта

Вес в упаковке: 145 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 170 мм

Ширина упаковки: 55 мм

Длина упаковки: 37 мм

Раздел: зубные пасты

Артикул 123904

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



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