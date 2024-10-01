Пастухи в Турции не хотят пасти баранов без TikTok

Пастухи в Турции не хотят пасти баранов без TikTok

Пастухи в Турции не хотят пасти баранов без TikTok

Турецкие пастухи отказываются работать без приложения TikTok, сообщает Zakon.kz.

При этом их зарплата составляет 70 тыс. Это почти 1 млн тенге. Кроме того, за счет работодателя они получают еду, питье, «спецодежду» и жилье. Об этом рассказало издание İhlas Haber Ajansı на своей странице в Instagram.

Несмотря на вполне приличный набор трудовых условий, пастухи требуют, чтобы владельцы стада оплачивали им как минимум 30 Гб мобильного интернета для просмотра TikTok. Ситуация кажется смешной, но в том же Элязыге владельцы отар не могут найти пастухов без выполнения этого требования.

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Публикация от İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr)

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