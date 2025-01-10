Патчи для глаз `LP CARE` Big Blue 60 шт

649 ₽ 399 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: глаза

Вес в упаковке: 300 г

Высота упаковки: 43 мм

Ширина упаковки: 80 мм

Длина упаковки: 80 мм

Тег: Патчи для глаз

Раздел: для кожи вокруг глаз

Артикул 244504

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда Гидрогелевые патчи для глаз LP CARE Big Blue в новой форме помогут восстановить упругость и уменьшить темные круги даже после самого веселого вечера! Ниацинамид выравнивает тон кожи, матирует, а экстракт чая, как мощный антиоксидант, тонизирует и освежает цвет лица. Комплекс растительных экстрактов, включающий в себя центеллу азиатскую, ромашку и пион, увлажняет и успокаивает нежную и тонкую кожу лица под глазами. Для лучшего эффекта используйте патчи LP CARE Big Blue охлажденными.

Способ применения: На очищенную кожу вокруг глаз приложить патчи острым кончиком к переносице. Аккуратными… похлопывающими движениями добиться плотного прилегания. Через 20-30 минут снимите патчи и мягкими движениями вбейте в кожу остатки средства до полного впитывания. Патчи LP CARE идеально использовать утром.

Состав: WATER, GLYCERIN, ERYTHRITOL, PROPYLENE GLYCOL, XANTHAN GUM, BUTYLENE GLYCOL, CHONDRUS CRISPUS, GLUCOMANNAN, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, ALGIN, HAMAMELIS VIRGINIANA EXTRACT, POTASSIUM CHLORIDE, 1,2-HEXANEDIOL, PHENOXYETHANOL, DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE, HYDROXYACETOPHENONE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CITRIC ACID, POTASSIUM CITRATE, MICA, ALLANTOIN, CI 77891, DISODIUM EDTA, TITANIUM DIOXIDE, SODIUM HYALURONATE, HYDROLYZED COLLAGEN, NIACINAMIDE, PEG-40, HYDROGENATED CASTOR OIL, AVENA SATIVA (OAT) BRAN EXTRACT, CI 42090, FRAGRANCE, BETA-GLUCAN, CAPRYLYL GLYCOL, PAEONIA ALBIFLORA ROOT EXTRACT, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, POLYSORBATE 60, DISODIUM PHOSPHATE, POLYGONUM CUSPIDATUM ROOT EXTRACT, SCUTELLARIA BAICALENSIS ROOT EXTRACT, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, GLYCYRRHIZA GLABRA (LICORICE) ROOT EXTRACT, SODIUM PHOSPHATE, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT. Обзор от бренда