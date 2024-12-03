Патчи для глаз `LP CARE` Smile 60 шт

649 ₽ 551 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: глаза

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 154 г

Высота упаковки: 42 мм

Ширина упаковки: 80 мм

Длина упаковки: 80 мм

Тег: Патчи для глаз

Раздел: для кожи вокруг глаз

Артикул 229198

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда На очищенную кожу вокруг глаз приложить патчи острым кончиком к переносице. Аккуратными похлопывающими движениями добиться плотного прилегания. Через 20-30 минут снять патчи и мягкими движениями вбить в кожу остатки средства до полного впитывания. Идеально использовать утром.

Способ применения: На очищенную кожу вокруг глаз приложить патчи, острым кончиком к переносице…. Аккуратными похлопывающими движениями добиться плотного прилегания. Через 20-30 минут снимите патчи и мягкими движениями вбейте в кожу остатки средства до полного впитывания. Идеально использовать утром.

Состав: WATER, GLYCERIN, XANTHAN GUM, CHONDRUS CRISPUS, GLUCOMANNAN, AGAR, CALCIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, POTASSIUM CHLORIDE, POTASSIUM CITRATE, HAMAMELIS VIRGINIANA EXTRACT, METHYLPARABEN, ERYTHRITOL, PROPYLENE GLYCOL, CHLORPHENESIN, METHYLPARABEN, WATER, BUTYLENE GLYCOL, BETA-GLUCAN, AVENA SATIVA BRAN EXTRACT, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, BUTYLENE GLYCOL, WATER, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, POLYGONUM CUSPIDATUM ROOT EXTRACT, SCUTELLARIA BAICALENSIS ROOT EXTRACT, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, WATER, GLYCERIN, ACETYL HEXAPEPTIDE-8, 1,2-HEXANEDIOL, WATER, PAEONIA OFFICINALIS ROOT EXTRACT, BUTYLENE GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, XANTHAN GUM, SODIUM HYALURONATE, HYDROLYZED COLLAGEN, HYDROXYACETOPHENONE, DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE, ALLANTOIN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, DISODIUM EDTA, CHARCOAL POWDER, CI 77266, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, TITANIUM DIOXIDE, IRON OXIDES, TIN OXIDE, METHYL DIISOPROPYL PROPIONAMIDE, ETHYL MENTHANE CARBOXAMIDE, MENTHYL LACTATE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PARFUM. Обзор от бренда