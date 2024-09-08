Пациента с подозрением на оспу обезьян изолировали в Индии

Пресс-служба Министерства здравоохранения и благосостояния семьи Индии заявила о том, что в стране найден пациент, у которого подозревают оспу обезьян, сообщает Zakon.kz.

«В настоящее время ведется расследование предполагаемого случая оспы обезьян. Пациент изолирован. Причин для беспокойства нет», – говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

Как уточняется, у мужчины, недавно вернувшегося из страны, где распространяется оспа обезьян, подозревают случай заболевания этим вирусом. Пациент помещен в изолятор, его состояние стабильное. Минздрав Индии не сообщил, откуда прибыл этот человек, и в какой больнице он проходит лечение.

«Образцы пациента тестируются на наличие оспы обезьян. Лечение проходит в соответствии с установленными протоколами, идет отслеживание контактов пациента для выявления потенциальных источников заражения», – заявили в министерстве.