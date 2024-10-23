Павел Дуров раскрыл секрет успеха

Павел Дуров раскрыл секрет успеха

Павел Дуров раскрыл секрет успеха

Основатель Telegram Павел Дуров 23 октября дал совет молодым людям, желающим достичь значительных успехов, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале Дуров подчеркнул важность отказа от алкоголя, заявив, что не употреблял спиртное почти 20 лет и стал свидетелем того, как алкоголь негативно влияет на многих успешных людей. По его мнению, алкоголь не только временно затуманивает разум, но и может привести к долгосрочным страданиям.

Дуров также отметил, что, несмотря на социальное давление и тенденцию копировать окружающих, важно сохранять здоровый образ жизни. По его словам, многие привычки большинства людей — употребление алкоголя, фастфуда и пассивный образ жизни — являются саморазрушительными.

«Если вы хотите достичь чего-то выдающегося, стоит фокусироваться на сохранении здоровья как ума, так и тела», — заключил Дуров.

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