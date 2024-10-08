Павел Дуров заявил, что его подруга потеряла ребенка после стресса во Франции

Павел Дуров заявил, что его подруга потеряла ребенка после стресса во Франции

Павел Дуров заявил, что его подруга потеряла ребенка после стресса во Франции

6 октября основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о том, что его девушка потеряла ребенка из-за стресса после ареста во Франции, сообщает Zakon.kz.

По его словам, о беременности подруги он узнал 27 августа 2024 года, когда он находился в полицейском участке Парижа. Он отметил, что это был третий день под арестом. Бизнесмен был без доступа в Интернет, что он назвал «экстремальной цифровой детоксикацией». 

«В тот день у меня был очередной многочасовой допрос в полиции. Между вопросами я спросил у своего адвоката, придет ли на допрос моя Юля. Он сказал, что она должна была прийти, но не смогла прийти. Я настаивал на причинах. «Испугалась? Уехала из Парижа?» – спросил я. Он колебался. «Она беременна», – сказал он наконец». Павел Дуров

Предприниматель заявил, что не ожидал такого ответа.

«Я оставался спокойным все время, пока находился под стражей в полиции, но такой поворот событий застал меня врасплох. После паузы я сказал: «Спасибо за хорошие новости». Остальные присутствующие – переводчик, клерк, полицейский – неловко улыбнулись. Позже я узнал, что полиция не знала, как сообщить мне новость о беременности Юлии. Обстоятельства были не совсем праздничными. Юлия была одна в чужой стране, в которой она никогда раньше не была. Никто не знал, когда я смогу снова с ней поговорить». Павел Дуров

На следующий день его отпустили поздно вечером.

«Когда я вышел на террасу на крыше дома, где остановилась Юлия, прямо передо мной вспыхнул великолепный фейерверк. Внизу только началась церемония открытия Паралимпийских игр. Но настроение было не праздничное. Я узнал, что пока меня не было, давление на Юлию было безумным. Какой-то блогер пустил слух, что она «агент Моссада». Другие люди пришли к абсурдной мысли, что именно ее сообщения (а не подробности моего чартерного рейса) побудили полицию встретить меня в аэропорту», – рассказал бизнесмен.

Так как устройства его спутницы были конфискованы, отметил Дуров, она неделями не могла получить доступ к своим аккаунтам в Telegram и Instagram.

«Ее молчание по радио в социальных сетях спровоцировало еще больше спекуляций. Кибербуллинг, направленный против нее, продолжал достигать новых высот. Юлия стояла твердо. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности. Она не создана для войны. Два дня назад она была на приеме у врача, наблюдавшего за ее беременностью. Я был в середине своего 12-часового рабочего дня, когда Юлия прислала мне плачущие смайлики из кабинета врача. Я сразу понял, что что-то не так», – резюмировал Дуров.

Отметим, что ранее предполагаемая мать троих детей Павла Дурова 43-летняя Ирина Болгар вновь опубликовала ряд их совместных фотографий и потребовала платить алименты.

Представитель Дурова пролил свет на отношения основателя Telegram и блогера Ирины Болгар, которая впервые объявила об их совместных детях в конце июня 2024 года. Бизнесмен это не комментировал, но вскоре сообщил, что несколько лет назад стал донором спермы и имеет более 100 биологических детей.

1 октября Ирина Болгар заявила, что напишет книгу о семейной жизни с Дуровым.

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