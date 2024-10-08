Павел Дуров заявил, что его подруга потеряла ребенка после стресса во Франции

6 октября основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о том, что его девушка потеряла ребенка из-за стресса после ареста во Франции, сообщает Zakon.kz.

По его словам, о беременности подруги он узнал 27 августа 2024 года, когда он находился в полицейском участке Парижа. Он отметил, что это был третий день под арестом. Бизнесмен был без доступа в Интернет, что он назвал «экстремальной цифровой детоксикацией».

«В тот день у меня был очередной многочасовой допрос в полиции. Между вопросами я спросил у своего адвоката, придет ли на допрос моя Юля. Он сказал, что она должна была прийти, но не смогла прийти. Я настаивал на причинах. «Испугалась? Уехала из Парижа?» – спросил я. Он колебался. «Она беременна», – сказал он наконец». Павел Дуров

Предприниматель заявил, что не ожидал такого ответа.

«Я оставался спокойным все время, пока находился под стражей в полиции, но такой поворот событий застал меня врасплох. После паузы я сказал: «Спасибо за хорошие новости». Остальные присутствующие – переводчик, клерк, полицейский – неловко улыбнулись. Позже я узнал, что полиция не знала, как сообщить мне новость о беременности Юлии. Обстоятельства были не совсем праздничными. Юлия была одна в чужой стране, в которой она никогда раньше не была. Никто не знал, когда я смогу снова с ней поговорить». Павел Дуров

На следующий день его отпустили поздно вечером.

«Когда я вышел на террасу на крыше дома, где остановилась Юлия, прямо передо мной вспыхнул великолепный фейерверк. Внизу только началась церемония открытия Паралимпийских игр. Но настроение было не праздничное. Я узнал, что пока меня не было, давление на Юлию было безумным. Какой-то блогер пустил слух, что она «агент Моссада». Другие люди пришли к абсурдной мысли, что именно ее сообщения (а не подробности моего чартерного рейса) побудили полицию встретить меня в аэропорту», – рассказал бизнесмен.

Так как устройства его спутницы были конфискованы, отметил Дуров, она неделями не могла получить доступ к своим аккаунтам в Telegram и Instagram.

«Ее молчание по радио в социальных сетях спровоцировало еще больше спекуляций. Кибербуллинг, направленный против нее, продолжал достигать новых высот. Юлия стояла твердо. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности. Она не создана для войны. Два дня назад она была на приеме у врача, наблюдавшего за ее беременностью. Я был в середине своего 12-часового рабочего дня, когда Юлия прислала мне плачущие смайлики из кабинета врача. Я сразу понял, что что-то не так», – резюмировал Дуров.

Отметим, что ранее предполагаемая мать троих детей Павла Дурова 43-летняя Ирина Болгар вновь опубликовала ряд их совместных фотографий и потребовала платить алименты.

Представитель Дурова пролил свет на отношения основателя Telegram и блогера Ирины Болгар, которая впервые объявила об их совместных детях в конце июня 2024 года. Бизнесмен это не комментировал, но вскоре сообщил, что несколько лет назад стал донором спермы и имеет более 100 биологических детей.

1 октября Ирина Болгар заявила, что напишет книгу о семейной жизни с Дуровым.