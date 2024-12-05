Павлу Дурову и его спутнице вернули технику, изъятую полицией Франции

Павлу Дурову и его спутнице вернули технику, изъятую полицией Франции

Павлу Дурову и его спутнице вернули технику, изъятую полицией Франции

Полиция Франции вернула основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и его девушке Юлии Вавиловой изъятую ранее технику, сообщает Zakon.kz.

Фото смартфонов и ноутбуков опубликовала в своем Instagram сама Вавилова.

«Получила обратно игровой ноутбук, MacBook и два iPhone», – подписала девушка снимок, добавила, что теперь у них по два экземпляра гаджетов.

Павлу Дурову и его спутнице вернули технику, изъятую полицией Франции

Вавилова была спутницей Павла Дурова, когда в августе 2024 года его задержали в аэропорту Франции при выходе из частного самолета.

В начале октября 2024 года Павел Дуров заявил, что его подруга потеряла ребенка после стресса во Франции.

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