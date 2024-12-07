Печки52, торговая компания

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: проспект Гагарина, 178т

Индекс: 603107.0

Телефон: +7 (831) 415‒29‒22

Мобильный Телефон: +7‒953‒415‒29‒22

Сайт: http://www.pechki52.ru

вид деятельности: Котельное оборудование / Котлы, Кровельные работы, Печи / камины для помещений, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Круглосуточно

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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