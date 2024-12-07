Печки52, торговая компания
город: Нижний Новгород
Район: Нижний Новгород городской округ
Адрес: проспект Гагарина, 178т
Индекс: 603107.0
Телефон: +7 (831) 415‒29‒22
Мобильный Телефон: +7‒953‒415‒29‒22
Сайт: http://www.pechki52.ru
вид деятельности: Котельное оборудование / Котлы, Кровельные работы, Печи / камины для помещений, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Круглосуточно
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк