Пенка для лица `BONNYHILL` с экстрактом риса и ниацинамидом 170 мл
789 ₽ 499 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Вес в упаковке: 188 г
- Высота упаковки: 162 мм
- Ширина упаковки: 78 мм
- Длина упаковки: 49 мм
- Тег: Средства для умывания лица
- Раздел: умывание
- Артикул 249791
- Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA
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Все товары бренда Пенка для умывания с экстрактом риса. Мягкая и упругая пенка прекрасно очищает кожу лица от внешних загрязнений, чистит поры, регулирует секрецию сальных желез и выравнивает цвет. После умывания кожа выглядит свежей, гладкой и матовой.
Способ применения: По применению
Состав: — Обзор от бренда