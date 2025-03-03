Пенка для лица `BONNYHILL` с экстрактом риса и ниацинамидом 170 мл

789 ₽ 499 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 188 г

Высота упаковки: 162 мм

Ширина упаковки: 78 мм

Длина упаковки: 49 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: умывание

Артикул 249791

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Пенка для умывания с экстрактом риса. Мягкая и упругая пенка прекрасно очищает кожу лица от внешних загрязнений, чистит поры, регулирует секрецию сальных желез и выравнивает цвет. После умывания кожа выглядит свежей, гладкой и матовой.

Способ применения: По применению

Состав: — Обзор от бренда