Пенка для лица `BONNYHILL` с экстрактом риса и ниацинамидом 170 мл

Пенка для лица `BONNYHILL` с экстрактом риса и ниацинамидом 170 мл

Пенка для лица `BONNYHILL` с экстрактом риса и ниацинамидом 170 мл

789 ₽ 499 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 188 г
  • Высота упаковки: 162 мм
  • Ширина упаковки: 78 мм
  • Длина упаковки: 49 мм
  • Тег: Средства для умывания лица
  • Раздел: умывание
  • Артикул 249791
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

Все товары бренда Пенка для умывания с экстрактом риса. Мягкая и упругая пенка прекрасно очищает кожу лица от внешних загрязнений, чистит поры, регулирует секрецию сальных желез и выравнивает цвет. После умывания кожа выглядит свежей, гладкой и матовой.

Способ применения: По применению

Состав: — Обзор от бренда

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