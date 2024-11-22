Пенка для умывания `A`PIEU` `DEEP CLEAN` 130 мл

Пенка для умывания `A`PIEU` `DEEP CLEAN` 130 мл

Пенка для умывания `A`PIEU` `DEEP CLEAN` 130 мл

699 ₽ 349 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 160 г
  • Текстура: кремообразная
  • Высота упаковки: 155 мм
  • Ширина упаковки: 43 мм
  • Длина упаковки: 47 мм
  • Тег: Средства для умывания лица
  • Раздел: умывание
  • Артикул 138838
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

Все товары бренда Корейская пенка для умывания A`PIEU DEEP CLEAN способствует глубокому очищению кожи от различных загрязнений и наполняет ее свежестью. Созданная специально для кожи, склонной к жирности, и кожи с расширенными порами, очищающая пенка A`PIEU содержит соду и минеральную воду, что способствует глубокому очищению, сужению пор, удалению излишков кожного себума и снижению жирного блеска. Пенка прекрасно очищает, тонизирует и смягчает жирную кожу.

Способ применения: Нанесите достаточное количество пенки для умывания на влажные руки, вспеньте и легкими круговыми… движениями помассируйте кожу лица для очищения, смойте водой. Только для наружного применения. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Water, Glycerin, Palmitic Acid, Myristic Acid, Stearic Acid, Potassium Hydroxide, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Cellulose Gum, TEA-Lauryl Sulfate, Lauric Acid, Fragrance, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arachidic Acid, Disodium EDTA, Sodium Bicarbonate, Butylene Glycol Обзор от бренда

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