Пенка для умывания `A`PIEU` `DEEP CLEAN` 130 мл

699 ₽ 349 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 160 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 155 мм

Ширина упаковки: 43 мм

Длина упаковки: 47 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: умывание

Артикул 138838

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Корейская пенка для умывания A`PIEU DEEP CLEAN способствует глубокому очищению кожи от различных загрязнений и наполняет ее свежестью. Созданная специально для кожи, склонной к жирности, и кожи с расширенными порами, очищающая пенка A`PIEU содержит соду и минеральную воду, что способствует глубокому очищению, сужению пор, удалению излишков кожного себума и снижению жирного блеска. Пенка прекрасно очищает, тонизирует и смягчает жирную кожу.

Способ применения: Нанесите достаточное количество пенки для умывания на влажные руки, вспеньте и легкими круговыми… движениями помассируйте кожу лица для очищения, смойте водой. Только для наружного применения. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Water, Glycerin, Palmitic Acid, Myristic Acid, Stearic Acid, Potassium Hydroxide, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Cellulose Gum, TEA-Lauryl Sulfate, Lauric Acid, Fragrance, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arachidic Acid, Disodium EDTA, Sodium Bicarbonate, Butylene Glycol Обзор от бренда