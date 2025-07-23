Пенка для умывания `ARENCIA` RICE MOCHI с экстрактом иссопа 120 г

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В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Очищающая пенка Mochi со свежим рисом и голубым иссопом, 120 г — это очищающее средство на основе риса, предназначенное для очищения пор, удаления излишков кожного сала и заметного успокоения высыпаний. В состав входит бентонитовая глина, зеленый чай и иссоп, он глубоко очищает, сохраняя баланс и свежесть кожи, что идеально подходит для жирной или склонной к высыпаниям кожи.

Способ применения: Нанесите на влажную кожу и аккуратно помассируйте кончиками пальцев, а затем смойте теплой… водой. Работает и как глиняная маска, и как очищающее средство.

Состав: Glycerin, Water, Sodium Cocoyl Isethionate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Seed Meal, Sodium Cocoyl Glycinate, Coconut Acid, 1,2-Hexanediol, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Oryza Sativa (Rice) Powder, Fragrance, Kaolin, Sodium Isethionate, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Glyceryl Stearate, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Dextrin, Ethylhexylglycerin, Gardenia Florida Fruit Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Hyssopus Officinalis Extract Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 170 г

Высота упаковки: 60 мм

Ширина упаковки: 70 мм

Длина упаковки: 70 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: умывание

Артикул 255448

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



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