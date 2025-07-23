Пенка для умывания `ARENCIA` RICE MOCHI с экстрактом шиповника 120 г

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Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Очищающая пенка Fresh Rosehip Rice Mochi Cleanser, 120 г — это мягкое пенящееся очищающее средство, клинически протестированное для улучшения тона, текстуры и увлажнения кожи, а также для снятия покраснений и уменьшения воспалений. Формула с ферментированным рисом, шиповником и розовым алоэ вера идеально подходит для сухой, тусклой или склонной к раздражению кожи, нуждающейся в мягком восстановлении.

Способ применения: 1. Возьмите небольшое количество средства и вспеньте с водой до образования мягкой пены. 2…. Аккуратно помассируйте лицо круговыми движениями, уделяя особое внимание чувствительным или тусклым участкам. 3. Тщательно смойте тёплой водой. Для дополнительного ухода используйте более в качестве смываемой маски 1–2 раза в неделю.

Состав: Glycerin, Water, Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Cocoyl Glycinate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Seed Meal, 1,2-Hexanediol, Coconut Acid, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Cellulose, Oryza Sativa (Rice) Powder, Sodium Isethionate, Pyrus Malus (Apple) Fiber, Glyceryl Stearate, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Propanediol, Sodium Chloride, Xanthan Gum, Fragrance, Gardenia Florida Fruit Extract, Caprylyl Glycol, Dextrin, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Hexylene Glycol, Tetrasodium Glutamate Diacetate Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 170 г

Высота упаковки: 60 мм

Ширина упаковки: 70 мм

Длина упаковки: 70 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: умывание

Артикул 255447

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



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