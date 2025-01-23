Пенка для умывания `CELIMAX` слабокислотная 150 мл

1 780 ₽ 1 513 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 194 г

Текстура: пенная

Высота упаковки: 185 мм

Ширина упаковки: 57 мм

Длина упаковки: 57 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: для проблемной кожи

Артикул 212278

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Корейская пенка для умывания CELIMAX имеет слабокислотную формулу, схожую с естественным pH-уровнем эпидермиса. Она бережно очищает кожу от загрязнений и остатков макияжа, не нарушая липидный барьер. Основной компонент — экстракт центеллы азиатской, который является источником витаминов А, В, Е, К и магния. Магний оказывает антиоксидантное действие. Мадекассосид помогает восстановить синтез коллагеновых и эластиновых волокон. Результат применения слабокислотной пенки CELIMAX: увлажненная кожа без шелушения и покраснения. При соприкосновении с водой пенка превращается в воздушное облако и обволакивает каждый миллиметр вашей кожи! Не сушит и не вызывает дискомфорта.

Способ применения: Нанесите небольшое количество средства на влажные руки, вспеньте и легкими круговыми движениями… помассируйте кожу лица для очищения. Смойте теплой водой. При попадании в глаза незамедлительно промойте их водой. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Water, Sodium Cocoyl Isethionate, Glycerin, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Hydrogenated Coconut Acid, Coco-Betaine, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Sodium Isethionate, Citric Acid, Potassium Cocoyl Glycinate, Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Sodium Chloride, Caprylic/Capric Triglyceride, Centella Asiatica Extract, Camellia Sinensis Leaf Water, Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Butylene Glycol, Allantoin, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Cinnamomum Camphora (Camphor) Bark Oil, 1,2-Hexanediol, Madecassoside, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Limonene, Linalool Обзор от бренда