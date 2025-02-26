Пенка для умывания `DE_CODE` AQUA KEY мицеллярная (для всех типов кожи) 150 мл

769 ₽ 653 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 217 г

Высота упаковки: 182 мм

Ширина упаковки: 52 мм

Длина упаковки: 51 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: умывание

Артикул 250276

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Мицеллы притягивают загрязнения и частицы макияжа, как магнит, и мягко растворяют их, не повреждая роговой слой эпидермиса и не разрушая защитный барьер.

Герой: мицеллы

Мицеллы притягивают загрязнения и частицы макияжа, как магнит, и мягко растворяют их, не повреждая роговой слой эпидермиса и не разрушая защитный барьер

— Притягивают водные и жировые загрязнения как магнит без потери влаги

— Захватывают и растворяют загрязнения, не нарушая защитный барьер кожи

— Способствуют поддержанию оптимального гидробаланса

Результат:

— Способствуют сохранению целостности гидролипидной мантии

— Бережно очищают кожу

— Не раздражают даже чувствительную кожу

Союзники: пантенол — идеальный союзник в увлажнении и восстановлении защитного барьера кожи

Способ применения: нанести достаточное количество пенки на влажную кожу лица, избегая области вокруг глаз. Аккуратно… смыть обильным количеством воды. Подходит для ежедневного применения.

Состав: Aqua, Potassium Laureth-4 Carboxylate, Glycerin, Isopentyldiol , PEG-7 Glyceryl Cocoate, Coco-Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cocamidopropyl Betaine, Sodium PCA, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum, Disodium EDTA, Lactic Acid. Обзор от бренда