Пенка для умывания `DE_CODE` AQUA KEY мицеллярная (для всех типов кожи) 150 мл

Пенка для умывания `DE_CODE` AQUA KEY мицеллярная (для всех типов кожи) 150 мл

Пенка для умывания `DE_CODE` AQUA KEY мицеллярная (для всех типов кожи) 150 мл

769 ₽ 653 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 217 г
  • Высота упаковки: 182 мм
  • Ширина упаковки: 52 мм
  • Длина упаковки: 51 мм
  • Тег: Средства для умывания лица
  • Раздел: умывание
  • Артикул 250276
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Мицеллы притягивают загрязнения и частицы макияжа, как магнит, и мягко растворяют их, не повреждая роговой слой эпидермиса и не разрушая защитный барьер.

Герой: мицеллы
Мицеллы притягивают загрязнения и частицы макияжа, как магнит, и мягко растворяют их, не повреждая роговой слой эпидермиса и не разрушая защитный барьер

— Притягивают водные и жировые загрязнения как магнит без потери влаги
— Захватывают и растворяют загрязнения, не нарушая защитный барьер кожи
— Способствуют поддержанию оптимального гидробаланса

Результат:
— Способствуют сохранению целостности гидролипидной мантии
— Бережно очищают кожу
— Не раздражают даже чувствительную кожу

Союзники: пантенол — идеальный союзник в увлажнении и восстановлении защитного барьера кожи

Способ применения: нанести достаточное количество пенки на влажную кожу лица, избегая области вокруг глаз. Аккуратно… смыть обильным количеством воды. Подходит для ежедневного применения.

Состав: Aqua, Potassium Laureth-4 Carboxylate, Glycerin, Isopentyldiol , PEG-7 Glyceryl Cocoate, Coco-Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cocamidopropyl Betaine, Sodium PCA, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum, Disodium EDTA, Lactic Acid. Обзор от бренда

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