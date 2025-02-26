Пенка для умывания `DE_CODE` AQUA KEY мицеллярная (для всех типов кожи) 150 мл
769 ₽ 653 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Вес в упаковке: 217 г
- Высота упаковки: 182 мм
- Ширина упаковки: 52 мм
- Длина упаковки: 51 мм
- Тег: Средства для умывания лица
- Раздел: умывание
- Артикул 250276
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
-
Все товары бренда Мицеллы притягивают загрязнения и частицы макияжа, как магнит, и мягко растворяют их, не повреждая роговой слой эпидермиса и не разрушая защитный барьер.
Герой: мицеллы
Мицеллы притягивают загрязнения и частицы макияжа, как магнит, и мягко растворяют их, не повреждая роговой слой эпидермиса и не разрушая защитный барьер
— Притягивают водные и жировые загрязнения как магнит без потери влаги
— Захватывают и растворяют загрязнения, не нарушая защитный барьер кожи
— Способствуют поддержанию оптимального гидробаланса
Результат:
— Способствуют сохранению целостности гидролипидной мантии
— Бережно очищают кожу
— Не раздражают даже чувствительную кожу
Союзники: пантенол — идеальный союзник в увлажнении и восстановлении защитного барьера кожи
Способ применения: нанести достаточное количество пенки на влажную кожу лица, избегая области вокруг глаз. Аккуратно… смыть обильным количеством воды. Подходит для ежедневного применения.
Состав: Aqua, Potassium Laureth-4 Carboxylate, Glycerin, Isopentyldiol , PEG-7 Glyceryl Cocoate, Coco-Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cocamidopropyl Betaine, Sodium PCA, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum, Disodium EDTA, Lactic Acid. Обзор от бренда