Пенка для умывания `DEARBOO` SKIN BALANCING с AHA, BHA и PHA-кислотами, экстрактом центеллы азиатской и маслом чайного дерева 150 мл

699 ₽ 459 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 166 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 176 мм

Ширина упаковки: 69 мм

Длина упаковки: 48 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: для проблемной кожи

Артикул 209509

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Корейская пенка для умывания DEARBOO SKIN BALANCING с AHA, BHA и PHA-кислотами, экстрактом центеллы азиатской и маслом чайного дерева — уникальная формула для красоты вашей кожи! Пенка предназначена для деликатного удаления загрязнений и остатков макияжа. Разработанная на основе AHA, BHA и PHA-кислот, она деликатно отшелушивает и придает сияние вашей коже. Благодаря содержанию различных кислот, пенка способствует обновлению клеток кожи, борется с несовершенствами и препятствует их появлению. Входящий в состав пенки экстракт чайного дерева, регулирует работу сальных желез и выравнивает тон кожи. Экстракт центеллы азиатской отлично снимает раздражение и делает кожу более упругой. После умывания пенка с кислотами DEARBOO не оставляет чувства стянутости. Быстрое решение для красоты вашей кожи!

Способ применения: Нанесите небольшое количество средства на влажные руки, вспеньте и легкими круговыми движениями… помассируйте кожу лица для очищения. Смойте теплой водой. При попадании в глаза незамедлительно промойте их водой. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Water, Glycerin, Palmitic Acid, Stearic Acid, Myristic Acid, Cocamidopropyl Betaine, Lauric Acid, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cocamide MEA, Cocamidopropyl Betaine, Potassium Hydroxide, Sodium Hyaluronate, Polyquaternium-7, Centella Asiatica Extract, Phenoxyethanol, Fragrance, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Extract, Disodium EDTA, Crataegus Pinnatifida Fruit Extract, Mentha Piperita (Peppermint) Extract, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Extract, Chaenomeles Sinensis Fruit Extract, Aronia Arbutifolia Extract, Lavandula Angustifolia (Lavender) Extract, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Saururus Chinensis Extract, Opuntia Humifusa Extract, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Lactic Acid, Salicylic Acid, Glycolic Acid, Gluconolactone