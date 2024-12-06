Пенка для умывания `ESFOLIO` с экстрактом лаванды 150 г

699 ₽ 349 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 190 г

Текстура: пенная

Высота упаковки: 185 мм

Ширина упаковки: 60 мм

Длина упаковки: 45 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: умывание

Артикул 159465

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Нежная пенка для умывания, содержащая экстракт лаванды, мягко очищает кожу лица, эффективно удаляет остатки макияжа и другие загрязнения, мгновенно преображает кожу лица, делая ее гладкой, свежей и сияющей. Экстракт лаванды нормализует работу сальных желез, интенсивно смягчает и питает кожу, обладает мощным противовоспалительным и антисептическим действием. Входящий в состав экстракт ромашки интенсивно увлажняет, стимулирует регенерацию клеток, освежает цвет лица и придает коже эластичность.

Способ применения: Нанесите достаточное количество средства на влажные руки, вспеньте и легкими круговыми движениями… помассируйте кожу лица для очищения, смойте теплой водой. Только для наружного применения. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С.

Состав: Water,Palmitic Acid,Stearic Acid,Glycerin,Myristic Acid,Lauric Acid,Potassium Hydroxide,Cocamidopropyl Betaine,Sorbitan Olivate,Cocamide Mipa,Portulaca Oleracea Extract,Centella Asiatica Extract,Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Extract,Monarda Didyma Leaf Extract, Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract, Freesia Refracta Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract,Hydroxyacetophenone,1,2-Hexanediol,PEG-14M,Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil,Disodium EDTA,Methylparaben,Propylparaben,Fragrance Обзор от бренда