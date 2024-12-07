Пенка для умывания `ICON SKIN` очищающая 175 мл

995 ₽ 695 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 225 г

Высота упаковки: 178 мм

Ширина упаковки: 45 мм

Длина упаковки: 45 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: умывание

Артикул 231977

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Пенка для умывания Ideal Balance с кислотами предназначена для бережного и глубокого очищения нормальной и комбинированной кожи. Мягко удаляет с лица загрязнения и остатки косметики, идеально подготавливает кожу к дальнейшему уходу. Благодаря комплексу кислот, входящему в состав, пенка оказывает легкий пилинг-эффект. ДЕЙСТВИЕ: 1)Мягко очищает кожу и удаляет остатки макияжа. 2)Деликатно растворяет омертвевшие клетки эпидермиса. 3)Улучшает обменные процессы в коже и активизирует клеточное дыхание. 4)Выравнивает тон кожи и осветляет черные точки. 5)Возвращает коже свежесть и сияние. РЕЗУЛЬТАТ: чистая, гладкая и сияющая кожа.

Способ применения: Выдавить при помощи 2–3 нажатий достаточное количество пенки на ладони. Нанести пенку на влажную… кожу лица, избегая области вокруг глаз. Помассировать кожу в течение 40-60 секунд. Аккуратно смыть обильным количеством воды. Средство может применяться для подготовки кожи к профессиональным пилинг-процедурам. Важно: пенка может использоваться для ежедневного очищения кожи в течение всего года. В случае усиления признаков чувствительности кожи возможно применение пенки 2–3 раза в неделю.

Состав: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Propylene Glycol, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Potassium Laureth-4 Carboxylate, Urea, Lactic Acid, Mandelic Acid, Potassium Azeloyl Diglycinate, Calendula Officinalis Extract, Arnica Montana Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Salix Nigra(Black Willow) Bark Extract, Citric Acid, Malic Acid, Tartaric Acid, Succinic Acid, Sodium Salicylate, Betaine, Sodium PCA, Sorbitol, Serine, Glycine, Glutamic Acid, Alanine, Lysine, Arginine, Threonine, Proline, Allantoin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Benzyl Salicylate, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Disodium EDTA. Обзор от бренда