Пенка для умывания `MISSHA` SUPER AQUA с секрецией улитки 100 мл

1 530 ₽ 780 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Нежная пенка для умывания MISSHA Super Aqua Renew – деликатное средство для очищения, умывания и увлажнения кожи лица. При контакте с водой превращается в роскошную пышную пену с множеством мельчайших пузырьков, которые эффективно и мягко удаляют излишки кожного себума и загрязнения с кожи. Благодаря ухаживающим свойствам основного действующего компонента – муцила улитки – пенка Missha Super Aqua Renew одинаково хорошо подходит для очищения и ухода за любым типом кожи, в том числе за сухой и повреждённой, за проблемной и жирной кожей, за уставшей и возрастной. Секреция улитки продлевает молодость кожи, разглаживает мелкие морщинки, способствует синтезу коллагена и эластина, защищает от воздействия внешних вредных факторов окружающей среды. Улиточный муцил ускоряет регенерацию клеток, смягчает кожу и устраняет воспаления и шелушения. Второй активный компонент пенки экстракт семян баобаба превосходно реанимирует раздражённую кожу, восстанавливает водный баланс, предотвращает появление новых морщин и защищает кожу от УФ-излучения. Комплекс увлажняющих компонентов, витаминов и антиоксидантов в составе улиточного секрета и экстракта баобаба напитывает, омолаживает и насыщает кожу удивительной жизненной силой. А природная энергия глубоководной морской воды поддерживает способность кожи к самостоятельному увлажнению. После умывания пенкой MISSHA Super Aqua Renew Ваша кожа сохранит комфортный уровень увлажнённости и будет свободно «дышать» без ощущения липкой плёнки на лице. Она идеально подготовлена для нанесения сыворотки, праймера и питательного крема из ассортимента MISSHA.

MISSHA — глобальный бренд красоты, которому доверяют более 10 миллионов лояльных потребителей по всему миру. MISSHA предлагает только самые необходимые ингредиенты и skin-friendly формулы, повышающие проникновение компонентов в кожу для максимального эффекта. Вместе с использованием современных технологий главными компонентами MISSHA остаются натуральные растительные экстракты, которые прошли самые строгие проверки на аллергические реакции. Каждый продукт разрабатывается и продолжает свое развитие, отталкиваясь от отзывов и мнений потребителей. Бьюти-философия всемирно известной косметической компании MISSHA – создавать безопасные косметические решения, сконцентрированные на эффектах, чтобы подарить красоту и уверенность каждому.

Объем 100 мл.

Способ применения: Снимите контактные линзы перед использованием. Возьмите необходимое количество средства (2-3 см в… диаметре) влажными ладонями и вспеньте теплой либо горячей водой. Равномерно нанесите пенку на кожу лица, затем тщательно смойте водой.

Состав: Water (Aqua), Stearic Acid, Myristic Acid, Lauric Acid, Palmitic Acid,glycerin, Potassium Hydroxide, Water (Aqua), Sodium Hydroxide, Potassium Chloride, Lauramide Dea, Snail Secretion Filtrate, Butylene Glycol, Phenoxyethanol, Lauric Acid, Myristic Acid, Capric Acid, Water (Aqua), Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Glyceryl Stearate, Fragrance (Parfum), Phenoxyethanol, Water (Aqua), Chlorphenesin, Adansonia Digitata Seed Extract, Glycerin, Phenoxyethanol, Butylene Glycol, Disodium Edta, Hydroxycitronellal, Linalool. Обзор от бренда

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 129 г

Высота упаковки: 165 мм

Ширина упаковки: 50 мм

Длина упаковки: 40 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: умывание

Артикул 249304

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



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