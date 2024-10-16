Пенсионер без медобразования на дому кастрировал мужчин в Германии

75-летний гражданин Германии без медицинского образования кастрировал мужчин на своем домашнем диване, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, клиентов он находил на теневых форумах, после чего они приходили к «врачу» домой. Стоимость процедуры варьировалась от 500 до 2200 евро (от 26,5 тыс. до более 1 млн тенге).

Согласно данным издания, в какой-то момент операциями заинтересовались полицейские. Пенсионер заявил, что в первую очередь хотел помочь людям с их проблемами. Однако суд отнесся к этому скептически и предположил, что деньги играли более важную роль для мужчины.

Несмотря на то, что заседания по делу в основном были закрытыми, журналисты выяснили, что пострадавшие не хотели, чтобы наказание для «врача» было суровым.

Суд признал пенсионера виновным и приговорил к трем годам и 10 месяцам лишения свободы.