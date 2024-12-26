Передовые termo технологии, торгово-производственная фирма

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Свердловский тракт, 12 к1

Индекс: 454036.0

Телефон: +7 (351) 202‒03‒02

Мобильный Телефон: +7‒908‒582‒94‒44

Сайт: http://xn—-7sbbaubbew3ainhepn1af3c7i.xn--p1ai

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Объёмные надписи и фигуры, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк