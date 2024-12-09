Перекресток 2, строительный центр

город: пос. Пригородный

Район: Сосновский район

Адрес: Ласковая улица, 2а

Индекс: 456506.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒630‒99‒99

Сайт: http://perekrestok2.ru

вид деятельности: Аренда помещений, Асбестотехническая продукция, Бетон / Раствор, Вторичные строительные материалы, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Лакокрасочные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы водоотведения, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные блоки, Строительные материалы, Строительство бань /

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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