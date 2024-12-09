Пермский Завод Металлических Изделий

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: улица Героев Хасана, 105 к70

Индекс: 614025.0

Телефон: +7 (342) 273‒75‒44

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.pzmi59.com

вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Мангалы / Коптильни / Тандыры, Металлическая мебель для помещений, Металлоизделия, Металлообработка, Печи / камины для помещений, Полимерная порошковая окраска, Сварочные работы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду