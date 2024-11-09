Первая работа гуманоидного робота продана за 1 миллион долларов

Портрет английского математика Алана Тьюринга стал первым произведением искусства, созданным человекоподобным роботом, проданным на аукционе 7 ноября за 1 320 000 долларов, сообщает Zakon.kz.

Портрет «ИИ-Бог» высотой 2,2 м авторства «Ай-Да», первого в мире художника, рисующего сверхреалистичных роботов, ушел с молотка.

Робот Ai-Da, использующий искусственный интеллект для общения, заявил:

«Главная ценность моей работы – ее способность служить катализатором диалога о новых технологиях».

Ай-Да добавила, что «портрет пионера Алана Тьюринга побуждает зрителей задуматься о богоподобной природе искусственного интеллекта и вычислений, а также рассмотреть этические и социальные последствия этих достижений.

Ай-Да генерирует идеи посредством бесед с членами студии и предложил создать образ Тьюринга во время дискуссии на тему «ИИ во благо».