Первая женщина, ставшая президентом Мексики, официально вступила в должность

Первая женщина, ставшая президентом Мексики, официально вступила в должность

Первая женщина, ставшая президентом Мексики, официально вступила в должность

Клаудия Шейнбаум официально вступила в должность президента Мексики, сообщает Zakon.kz.

Шейнбаум – первая женщина-президент за более чем 200-летнюю историю республики. Победу на президентских выборах она одержала 2 июня, но торжественная церемония инаугурации прошла 1 октября в законодательном дворце Сан-Ласаро в городе Мехико. Хронику дня президент четко осветила на своей странице в Х.

Она пообещала укрепить права женщин и заверила, что Мексика останется безопасным местом для иностранных инвестиций.

В этот же день правительство Японии в полном составе ушло в отставку.

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