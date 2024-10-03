Первая женщина, ставшая президентом Мексики, официально вступила в должность

Клаудия Шейнбаум официально вступила в должность президента Мексики, сообщает Zakon.kz.

Шейнбаум – первая женщина-президент за более чем 200-летнюю историю республики. Победу на президентских выборах она одержала 2 июня, но торжественная церемония инаугурации прошла 1 октября в законодательном дворце Сан-Ласаро в городе Мехико. Хронику дня президент четко осветила на своей странице в Х.

¡Gracias! pic.twitter.com/sQDBjs8wYu — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 2, 2024

Она пообещала укрепить права женщин и заверила, что Мексика останется безопасным местом для иностранных инвестиций.

В этот же день правительство Японии в полном составе ушло в отставку.