ПервоСтрой, компания по продаже черного, цветного и нержавеющего металлопроката

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Мира, 62/1

Индекс: 630033.0

Телефон: +7 (383) 349‒10‒11

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://pervostroy54.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Металлообработка, Нержавеющий металлопрокат, Промышленные трубы / элементы трубопровода, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду