Первый кровельный завод

город: Нальчик

Район: Нальчик городской округ

Адрес: Калининградская, 6

Индекс: nan

Телефон: +7 (8662) 96‒01‒17

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://1krovel.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк