Первый кровельный завод
город: Нальчик
Район: Нальчик городской округ
Адрес: Калининградская, 6
Индекс: nan
Телефон: +7 (8662) 96‒01‒17
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://1krovel.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк