ПЕРВЫЙ СТРОЙЦЕНТР, офис

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: 3-я Набережная улица, 80

Индекс: 614013.0

Телефон: +7 (342) 205‒57‒51

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://1-sc.ru

вид деятельности: Бетон / Раствор, Вторичные строительные материалы, Газовое оборудование, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Звукоизоляционные материалы, Изделия из стеклопластика, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для окон, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Огнезащитные материалы, Огнеупорные материалы /

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду