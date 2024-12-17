Первый СтройЦентр, офис-склад

город: Миасс

Район: Миасский городской округ

Адрес: Тургоякское шоссе, 3/18 к1

Индекс: 456300.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒930‒333‒05‒92

Сайт: http://1-sc.ru/miass

вид деятельности: Вторичные строительные материалы, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Изделия из стеклопластика, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Огнезащитные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Окна, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Подвесные потолки, Порошковые краски, Системы в

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду