ПЕРВЫЙ СТРОЙЦЕНТР, офис-склад

город: Березники

Район: Березники городской округ

Адрес: улица Карла Маркса, 124 к12д

Индекс: 618417.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒930‒333‒05‒87

Сайт: http://1-sc.ru

вид деятельности: Бетон / Раствор, Вторичные строительные материалы, Газовое оборудование, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Звукоизоляционные материалы, Изделия из стеклопластика, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для окон, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Огнезащитные материалы, Огнеупорные материалы /

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк