Первый СтройЦентр, склад

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Троицкий тракт, 21з

Индекс: 454053.0

Телефон: +7 (351) 220‒02‒31

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://1-sc.ru/chel

вид деятельности: Вторичные строительные материалы, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Огнезащитные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Окна, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Системы водоотведения, Системы перегородок, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы /

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата по QR-коду