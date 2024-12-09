Первый СтройЦентр, склад
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: Троицкий тракт, 21з
Индекс: 454053.0
Телефон: +7 (351) 220‒02‒31
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://1-sc.ru/chel
вид деятельности: Вторичные строительные материалы, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Огнезащитные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Окна, Отделочные материалы, Подвесные потолки, Системы водоотведения, Системы перегородок, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы /
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата по QR-коду