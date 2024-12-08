Петрович, строительный торговый дом
город: Балашиха
Район: Балашиха городской округ
Адрес: шоссе Энтузиастов, вл11 ст2
Индекс: 143912.0
Телефон: +7 (499) 334‒88‒88
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://moscow.petrovich.ru
вид деятельности: Абразивный инструмент, Бензоинструмент, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обо
Время работы: Круглосуточно
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду