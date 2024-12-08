Петрович, строительный торговый дом

город: Балашиха

Район: Балашиха городской округ

Адрес: шоссе Энтузиастов, вл11 ст2

Индекс: 143912.0

Телефон: +7 (499) 334‒88‒88

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://moscow.petrovich.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Бензоинструмент, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обо

Время работы: Круглосуточно

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

youcanchoose

Стройкомплект, компания по продаже строительных материалов

Клинкерный дом

Аркада, магазин

Строительный двор, магазин строительных и отделочных материалов

Кафельимпорт, оптовая компания

Мегастрой, гипермаркет

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.