Пхеньян пригрозил Сеулу войной

Северная Корея заявила о нарушении границы беспилотниками Южной Кореи после обнаружения дрона. Местные власти пригрозили, что в случая повторения будут рассматривать его как объявление войны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание DW представитель министерства обороны КНДР пригрозил, что в следующий раз нарушение территории страны приведет к «немедленному ответному удару».

Северная Корея утверждает, что 13 октября 2024 года нашли обломки южнокорейского военного дрона в Пхеньяне. Следственная группа считает, что этот дрон мог специально разбрасывать листовки над городом, но окончательных выводов еще нет.

По данным Пхеньян сообщает, что в октябре дроны из Южной Кореи трижды подлетали к столице с пропагандистскими листовками.

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что не может подтвердить эту информацию.