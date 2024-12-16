Пи, архитектурное бюро
город: Москва
Район: nan
Адрес: Мытная улица, 52
Индекс: 115162.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒903‒150‒88‒96
Сайт: nan
вид деятельности: Антиквариат, Архитектурно-строительное проектирование, Дизайн интерьеров, Интерьерные лестницы / Ограждения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 11:00 до 20:00, Вт: с 11:00 до 20:00, Ср: с 11:00 до 20:00, Чт: с 11:00 до 20:00, Пт: с 11:00 до 20:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком