Пи, архитектурное бюро

город: Москва

Район: nan

Адрес: Мытная улица, 52

Индекс: 115162.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒903‒150‒88‒96

Сайт: nan

вид деятельности: Антиквариат, Архитектурно-строительное проектирование, Дизайн интерьеров, Интерьерные лестницы / Ограждения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 11:00 до 20:00, Вт: с 11:00 до 20:00, Ср: с 11:00 до 20:00, Чт: с 11:00 до 20:00, Пт: с 11:00 до 20:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком