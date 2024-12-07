Пилинг для лица `ART & FACT` Кровавый с молочной 22%, гликолевой 7% и салициловой 2% кислотами 30 мл

919 ₽ 689 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 94 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 127 мм

Ширина упаковки: 40 мм

Длина упаковки: 40 мм

Тег: Скрабы и пилинги для лица

Раздел: скрабы и пилинги

Артикул 245099

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Пилинг дает быстрый эффект и переносится максимально комфортно даже для чувствительной кожи. Может использоваться как перед важным мероприятием, так и в рамках пилингующего ухода. Концентрированная формула на основе молочной кислоты подходит для увлажняющего и в то же время мягкого отшелушивающего эффекта. Дополнительное содержание гликолевой, салициловой и винной кислот позволяет добиться свежей, ровной, чистой и сияющей кожи. Пудра из лепестков каркаде, а также экстракт корня моркови профилактирует появление гиперпигментации и поддерживает природную эластичность. Продукт не содержит искусственных красителей.

Главные компоненты:

Молочная кислота — подходит для мягкого пилинга, в том числе для чувствительной кожи, устраняет шелушения и неровности микрорельефа, быстро помогает избавиться от серости и тусклости, естественным образом улучшает эластичность кожи.

Гликолевая кислота — уменьшает гиперпигментацию, отшелушивает ороговевшие клетки, подсушивает воспаления, разглаживает рельеф.

Салициловая кислота — очищает поры, предотвращает появление сальных пробок, обладает антибактериальным эффектом, уменьшает воспалительные процессы, регулирует работу сальных желез.

Результат:

— ровный тон кожи;

— выравнивание микрорельефа;

— профилактика гиперпигментации;

— очищение кожи и профилактика воспалений;

— здоровый цвет лица.

Способ применения: Нанести пилинг на очищенную сухую кожу равномерным слоем с помощью кисти, избегая кожи вокруг глаз…. Смыть обильно прохладной водой через 10–20 минут. Допускается ощущение тепла и легкого покалывания. При острых дискомфортных ощущениях смыть сразу после их возникновения. Использовать по необходимости или 1 раз в неделю. После вечерней процедуры утром использовать крем с SPF 30+.

Состав: Aqua, Lactic Acid, Glycolic Acid, Karkade Powder, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Gel, Salicylic Acid, Glycerin, Sodium Hydroxide, Tartaric Acid, Citric Acid, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Panthenol, Propylene Glycol, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract Обзор от бренда