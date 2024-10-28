Пилинг для лица `ЧИСТАЯ ЛИНИЯ` бережный 3в1 с фруктовыми кислотами 50 мл

169 ₽ 127 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 59 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 111 мм

Ширина упаковки: 55 мм

Длина упаковки: 35 мм

Тег: Скрабы и пилинги для лица

Раздел: скрабы и пилинги

Артикул 243523

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Попробуйте новинку от бренда Чистая Линия – бережный пилинг для домашнего ухода с фруктовыми кислотами. Он действует сразу в 3-х направлениях: очищает, выравнивает тон кожи и придает гладкость.

• Фруктовые кислоты оказывают на кожу отшелушивающее, увлажняющее, обновляющее действие, а также стимулируют синтез коллагена.

• Зеленый чай тонизирует и увлажняет, защищает от преждевременного старения, улучшает цвет лица и состояние кожи любого типа и возраста.

• Экстракт персика увлажняет и смягчает.

Свойства продукта подтверждены потребительским тестированием*. Так, 94% респондентов отметили, что пилинг интенсивно очищает, после использования кожа становится более нежной, мягкой и гладкой; 95% – выравнивает рельеф кожи.

Подходит даже для чувствительной кожи. Используйте пилинг с фруктовыми кислотами 1-2 раза в неделю в вечернее время. Просто нанесите пилинг на предварительно очищенную сухую кожу лица тонким слоем, избегая области вокруг глаз и губ, и оставьте на 5-10 минут. Смойте теплой водой.

Продукт одобрен дерматологами. Не тестируется на животных и имеет аккредитацию международной организации PETA.

Мы заботимся о природе, а природа о нашей красоте, поэтому для фабрик, на которых производится продукция Чистая Линия, закупается 100% возобновляемая электроэнергия от ветропарка. 0% выбрасываемых производственных отходов**.

Еще больше информации о продуктах для чувствительной кожи – на официальном сайте бренда: chistaya-linia.ru.

*100 человек, РФ, 2023.

**Все производственные отходы ООО Юнилевер Русь утилизируются способами, отличными от передачи на полигон.

Способ применения: Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю в вечернее время. Нанесите пилинг на предварительно… очищенную сухую кожу лица тонким слоем, избегая области вокруг глаз и губ, и оставьте на 5-10 минут. Смойте теплой водой. После применения пилинга рекомендуется избегать прямого воздействия солнечных лучей, в дневное время использовать солнцезащитные средства.

Состав: Aqua, Glycerin, Polyacrylamide, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Camellia Sinensis Leaf Extract (экстракт зеленого чая), Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Juice, C13-14 Isoalkane, Citric Acid (лимоная кислота), Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Juice, Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Fruit Juice, Citrus Paradisi (Grapefruit) Juice, Disodium EDTA, Lactic Acid (молочная кислота), Laureth-7, Musa Paradisica (Banana) Fruit Juice, Niacinamide, Parfum, Propylene Glycol, Prunus Cerasus (Bitter Cherry) Juice, Prunus Persica (Peach) Juice (сок персика), Pyrus Malus (Apple) Juice, Sodium Hydroxide, Vitis Vinifera (Grape) Juice, Xanthan Gum, Benzoic Acid, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate