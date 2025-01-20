Пилинг для лица `LOREAL` BRIGHT REVEAL 25% [AHA + BHA + PHA] (против пигментации) 25 мл

1 640 ₽ 1 190 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 92 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 122 мм

Ширина упаковки: 46 мм

Длина упаковки: 40 мм

Тег: Скрабы и пилинги для лица

Раздел: скрабы и пилинги

Артикул 251039

Страна: ГЕРМАНИЯ/ GERMANY



Все товары бренда Откройте пилинг с заметным эффектом трансформации кожи! Вдохновлен профессиональными пилингами. Bright Reveal от L’Oreal Paris эффективно сокращает пятна постакне и пигментные пятна, способствует клеточному обновлению кожи. После 1 применения: кожа словно обновленная, более гладкая и сияющая. После 1 недели использования результат эквивалентен = 1 процедуре салонного пилинга*. Пилинг для лица с [ НИАЦИНАМИДОМ ] и 25% содержанием разноразмерных кислот обеспечивает деликатное отшелушивание и сокращение пор, активно борется с постакне, улучшает тон кожи и придает сияние. [ НИАЦИНАМИД ] – активный ингредиент сокращает все виды пигментации и обладает антиоксидантным действием. [ АЛЬФА-ГИДРОКИСЛОТЫ ] – интенсивно отшелушивают кожу, улучшая рельеф. [ БЕТА-ГИДРОКИСЛОТЫ ] – сокращают поры и несовершенства.[ ПОЛИ-ГИДРОКИСЛОТЫ ] – деликатно отшелушивает кожу, делая ее гладкой. Формула без масла подходит всем типам кожи, в том числе для чувствительной. Продукт протестирован под контролем дерматологов.

*Инструментальный тест, 40 чел. по сравнению с профессиональным поверхностным пилингом.

Способ применения: Способ применение: хорошо взболтайте флакон. Для удобного нанесения переверните флакон вверх дном,… осторожно нажмите на аппликатор чтобы выдавить необходимое количество продукта. Нанесите равномерно на чистое, сухое лицо на 15 минут. Удалите излишки продукта ватным диском, тщательно смойте теплой водой. Утром нанесите средство с SPF не менее 30. Используйте не чаще 4 раз в неделю, минимум через день для достижения.

Состав: AQUA / WATER • ALCOHOL DENAT. • LACTIC ACID • GLYCOLIC ACID • GLUCONOLACTONE • PROPANEDIOL • SODIUM HYDROXIDE • GLYCERIN • SILICA • SALICYLIC ACID • MICA • MANDELIC ACID • POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6 • CI 77891 / TITANIUM DIOXIDE • ETHYL MENTHANE CARBOXAMIDE • HYDROXYETHYLCELLULOSE • NIACINAMIDE • XANTHAN GUM • PARFUM / FRAGRANCE • TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE • CI 19140 / YELLOW 5 • CI 42090 / BLUE 1 • DISODIUM PHOSPHATE • POLYSORBATE 60 • SODIUM PHOSPHATE. (F.I.L. Z70033950/2). Обзор от бренда