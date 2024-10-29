Пилинг для лица `LP CARE` 5 в 1 30 мл

349 ₽ 249 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 93 г

Высота упаковки: 121 мм

Ширина упаковки: 50 мм

Длина упаковки: 40 мм

Тег: Скрабы и пилинги для лица

Раздел: скрабы и пилинги

Артикул 248130

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Нежный пилинг `LP CARE` деликатно очистит и приведет в тонус кожу лица! Входящие в состав молочная и гликолевая кислоты мягко отшелушивают, уменьшают воспаления и постакне, делая кожу упругой. Экстракт грейпфрута выравнивает тон лица, сужает поры и препятствует появлению жирного блеска. Твоя кожа обновлена и сияет здоровьем!

Способ применения: Способ применения: очисти кожу с помощью тоника, а затем тонким слоем нанеси на нее пилинг, не… трогая кожу вокруг глаз. Подожди 15 минут, чтобы средство поработало в полную силу, а затем аккуратно смой его теплой водой. Меры предосторожности: только для наружного применения. Хранить в недоступном для детей месте. В случае появления раздражения на коже немедленно прекратить использование. Избегайте контакта с глазами.

Состав: Aqua, Lactic Acid, Sodium Hydroxide, Glycolic Acid, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Hydroxyethylcellulose, 3-o-Ethyl Ascorbic Acid, Citrus Paradisi Fruit Extract, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Disodium EDTA, CI 16255.