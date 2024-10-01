Пилинг-гель для лица `A`PIEU` Скатка с экстрактом яблока и АНА-кислотами 100 мл

849 ₽ 499 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: проблемная

Вес в упаковке: 126 г

Текстура: абразивная

Высота упаковки: 43 мм

Ширина упаковки: 60 мм

Длина упаковки: 156 мм

Тег: Скрабы и пилинги для лица

Раздел: для проблемной кожи

Артикул 133885

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Пилинг-гель для лица A`PIEU с экстрактом яблока и фруктовыми АНА-кислотами помогает бороться с преждевременным старением кожи. Скатка для лица с кислотами ускоряет отшелушивание рогового слоя и обновление эпидермиса. При систематическом применении пилинг-скатки стимулируются процессы обновления клеток, кожа приобретает сияющий ровный цвет, осветляются пигментные пятна.

Способ применения: На чистую сухую кожу равномерно нанесите достаточное количество пилинга, избегая области вокруг… глаз и губ. Мягкими круговыми движениями помассируйте кожу, смойте водой. Используйте 1-2 раза в неделю. Только для наружного применения. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Water, Glycerin, Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Cellulose, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Carbomer, Citrus Limon(Lemon) Fruit Extract, Citrus Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract, Portulaca Oleracea Extract, henoxyethanol, Chlorphenesin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Fragrance, Disodium EDTA, Sodium Lactate, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Extract, Sodium PCA, Citric Acid, Glycolic Acid, Lactic Acid, Malic Acid, Carica papaya (papaya)fruit Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Pyruvic Acid, Potassium sorbate, Sodium Benzoate, CI 42090, CI 19140, Tartaric Acid.