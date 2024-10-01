Пилинг-пенка для умывания `EVELINE` PERFECT SKIN ACNE с микроотшелушивающим эффектом (очищающая) 150 мл

Пилинг-пенка для умывания `EVELINE` PERFECT SKIN ACNE с микроотшелушивающим эффектом (очищающая) 150 мл

Пилинг-пенка для умывания `EVELINE` PERFECT SKIN ACNE с микроотшелушивающим эффектом (очищающая) 150 мл

479 ₽ 329 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 188 г
  • Текстура: пенная
  • Высота упаковки: 180 мм
  • Ширина упаковки: 45 мм
  • Длина упаковки: 45 мм
  • Тег: Средства для умывания лица
  • Раздел: для проблемной кожи
  • Артикул 223509
  • Страна: ПОЛЬША/ POLAND

Все товары бренда Пенка нежно и эффективно устраняет загрязнения с поверхности кожи, оставляя ее чистой, гладкой и свежей. Не оставляет ощущение стянутости и жирный блеск. Активные компоненты:
Комплекс шикимовой и миндальной кислоты – идеальный дуэт благодаря отшелушивающим и антибактерианым свойствам, заметно сокращает видимость несовершенств. Экстракт лимона очищает поры, выравнивает тон и матирует. Биофермент водорослей успокаивает признаки раздражений и покраснений.

Способ применения: Снимите колпачок с силиконового наконечника. Нажмите на помпу, выдавите немного продукта и… распределите пену равномерно по влажной коже лица. Сделайте массаж с помощью щёточки круговыми движениями, избегая область вокруг глаз, затем смойте водой. Использовать 1-2 раза в день.

Состав: Aqua (Water), Coco-Glucoside, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Heptyl Glucoside, Betaine, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Mandelic Acid, Shikimic Acid, Undaria Pinnatifida Cell Culture Extract, Citrus Limon Fruit Extract, Sodium Cocoyl Glutamate, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Potassium Sorbate, Parfum (Fragrance).

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