Пилинг-пенка для умывания `EVELINE` PERFECT SKIN ACNE с микроотшелушивающим эффектом (очищающая) 150 мл

479 ₽ 329 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 188 г

Текстура: пенная

Высота упаковки: 180 мм

Ширина упаковки: 45 мм

Длина упаковки: 45 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: для проблемной кожи

Артикул 223509

Страна: ПОЛЬША/ POLAND



Все товары бренда Пенка нежно и эффективно устраняет загрязнения с поверхности кожи, оставляя ее чистой, гладкой и свежей. Не оставляет ощущение стянутости и жирный блеск. Активные компоненты:

Комплекс шикимовой и миндальной кислоты – идеальный дуэт благодаря отшелушивающим и антибактерианым свойствам, заметно сокращает видимость несовершенств. Экстракт лимона очищает поры, выравнивает тон и матирует. Биофермент водорослей успокаивает признаки раздражений и покраснений.

Способ применения: Снимите колпачок с силиконового наконечника. Нажмите на помпу, выдавите немного продукта и… распределите пену равномерно по влажной коже лица. Сделайте массаж с помощью щёточки круговыми движениями, избегая область вокруг глаз, затем смойте водой. Использовать 1-2 раза в день.

Состав: Aqua (Water), Coco-Glucoside, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Heptyl Glucoside, Betaine, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Mandelic Acid, Shikimic Acid, Undaria Pinnatifida Cell Culture Extract, Citrus Limon Fruit Extract, Sodium Cocoyl Glutamate, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Potassium Sorbate, Parfum (Fragrance).