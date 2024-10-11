Пилот Turkish Airlines скончался во время полета

Пилот пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines скончался во время рейса из Сиэтла в Стамбул, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 октября сообщило Turkiye Today.

По предварительным данным, 59-летнему капитану Илчехину Пехливану стало плохо в полете, после чего управление самолетом взяли на себя другие члены экипажа. Несмотря на попытки реанимировать пилота, он скончался до экстренной посадки в Нью-Йорке.

Самолет Airbus A350 с бортовым номером TC-LGR благополучно приземлился, пассажирам оказали необходимую помощь. Авиакомпания сообщила, что все пассажиры будут доставлены в Турцию следующим рейсом.

Отмечается, что капитан Пехливан работал в Turkish Airlines с 2007 года и прошел плановый медицинский осмотр в марте текущего года, на котором не было выявлено проблем со здоровьем.