Пилот Turkish Airlines скончался во время полета

Пилот Turkish Airlines скончался во время полета

Пилот Turkish Airlines скончался во время полета

Пилот пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines скончался во время рейса из Сиэтла в Стамбул, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 октября сообщило Turkiye Today.

По предварительным данным, 59-летнему капитану Илчехину Пехливану стало плохо в полете, после чего управление самолетом взяли на себя другие члены экипажа. Несмотря на попытки реанимировать пилота, он скончался до экстренной посадки в Нью-Йорке.

Самолет Airbus A350 с бортовым номером TC-LGR благополучно приземлился, пассажирам оказали необходимую помощь. Авиакомпания сообщила, что все пассажиры будут доставлены в Турцию следующим рейсом.

Отмечается, что капитан Пехливан работал в Turkish Airlines с 2007 года и прошел плановый медицинский осмотр в марте текущего года, на котором не было выявлено проблем со здоровьем.

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