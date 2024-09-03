Пинцет `ESSENCE` HELLO KITTY для бровей

Пинцет `ESSENCE` HELLO KITTY для бровей

Пинцет `ESSENCE` HELLO KITTY для бровей

223 ₽ 189 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: брови
  • Вес в упаковке: 16 г
  • Высота упаковки: 107 мм
  • Ширина упаковки: 30 мм
  • Длина упаковки: 7 мм
  • Раздел: пинцеты
  • Артикул 248255
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда У упрямых бровей больше нет шанса! Благодаря плоскому и скошенному кончику этот пинцет цвета розового золота обеспечивает точное удаление даже небольших волосков.

Эксклюзивно в Подружка

Способ применения: Благодаря плоскому и скошенному кончику этот пинцет обеспечивает точное удаление даже небольших… волосков.

Состав: stainless steel.

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