Пинцет `ESSENCE` HELLO KITTY для бровей

223 ₽ 189 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: брови

Вес в упаковке: 16 г

Высота упаковки: 107 мм

Ширина упаковки: 30 мм

Длина упаковки: 7 мм

Раздел: пинцеты

Артикул 248255

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда У упрямых бровей больше нет шанса! Благодаря плоскому и скошенному кончику этот пинцет цвета розового золота обеспечивает точное удаление даже небольших волосков.

Эксклюзивно в Подружка

Способ применения: Благодаря плоскому и скошенному кончику этот пинцет обеспечивает точное удаление даже небольших… волосков.

Состав: stainless steel.