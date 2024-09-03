Пинцет `ESSENCE` HELLO KITTY для бровей
223 ₽ 189 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: брови
- Вес в упаковке: 16 г
- Высота упаковки: 107 мм
- Ширина упаковки: 30 мм
- Длина упаковки: 7 мм
- Раздел: пинцеты
- Артикул 248255
- Страна: КИТАЙ/ CHINA
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Все товары бренда У упрямых бровей больше нет шанса! Благодаря плоскому и скошенному кончику этот пинцет цвета розового золота обеспечивает точное удаление даже небольших волосков.
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Способ применения: Благодаря плоскому и скошенному кончику этот пинцет обеспечивает точное удаление даже небольших… волосков.
Состав: stainless steel.