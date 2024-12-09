Пионер, база строительных материалов
город: Ростов-на-Дону
Район: Ростов-на-Дону городской округ
Адрес: Портовая улица, 372
Индекс: 344033.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒908‒195‒91‒92
Сайт: nan
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Песок / Щебень, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Перевод с карты