Пионер, база строительных материалов

город: Ростов-на-Дону

Район: Ростов-на-Дону городской округ

Адрес: Портовая улица, 372

Индекс: 344033.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒908‒195‒91‒92

Сайт: nan

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Песок / Щебень, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Перевод с карты