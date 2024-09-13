Письмо Эйнштейна продали на аукционе за четыре миллиона долларов

Письмо Эйнштейна продали на аукционе за четыре миллиона долларов

Письмо Эйнштейна продали на аукционе за четыре миллиона долларов

10 сентября письмо физика Альберта Эйнштейна президенту США Франклину Рузвельту продали на аукционе Christie’s за 3,992 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

По данным аукционного дома, в письме ученый предупреждал американское руководство о начале ядерных исследований нацистской Германии. Эйнштейн вместе со своим коллегой Лео Силардом сообщил 32-му президенту Соединенных Штатов об угрозе создания Германией «чрезвычайно мощных бомб». Сейчас оригинал документа хранится в президентской библиотеке в Нью-Йорке.

Проданный лот – вторая, более короткая версия письма, в которой нет рекомендаций ученых по поддержке ядерных исследований.

Письмо Эйнштейна продали на аукционе за четыре миллиона долларов

Предыдущим владельцем послания Эйнштейна был соучредитель Microsoft Пол Аллен. В 2002 году он приобрел письмо у издателя и политика Малкольма Форбса за 2,1 млн долларов. На тот момент это был самый дорогой исторический документ XX века.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Christie’s (@christiesinc)

В октябре 2024 года Heritage Auctions совместно с телеканалом HBO проведет торги, посвященные сериалу «Игра престолов».

youcanchoose

Популярная американская рэперша родила и рассекретила отца ребенка

Популярная американская рэперша родила и рассекретила отца ребенка

IKEA устроила самую большую в мире пижамную вечеринку

IKEA устроила самую большую в мире пижамную вечеринку

Роналду достиг очередного рекорда и вошел в историю

Роналду достиг очередного рекорда и вошел в историю

В США школьники подарили сторожу Jeep Wrangler

В США школьники подарили сторожу Jeep Wrangler

Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Дуров согласился сотрудничать с правоохранительными органами Франции

Дуров согласился сотрудничать с правоохранительными органами Франции

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.