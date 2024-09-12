Письмо Эйнштейна продали на аукционе за четыре млн долларов

Письмо Эйнштейна продали на аукционе за четыре млн долларов

Письмо Эйнштейна продали на аукционе за четыре млн долларов

10 сентября письмо физика Альберта Эйнштейна президенту США Франклину Рузвельту продали на аукционе Christie’s за 3,992 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

По данным аукционного дома, в письме ученый предупреждал американское руководство о начале ядерных исследований нацистской Германии. Эйнштейн вместе со своим коллегой Лео Силардом сообщил 32-му президенту Соединенных Штатов об угрозе создания Германией «чрезвычайно мощных бомб». Сейчас оригинал документа хранится в президентской библиотеке в Нью-Йорке.

Проданный лот – вторая, более короткая версия письма, в которой нет рекомендаций ученых по поддержке ядерных исследований.

Письмо Эйнштейна продали на аукционе за четыре млн долларов

Предыдущим владельцем послания Эйнштейна был соучредитель Microsoft Пол Аллен. В 2002 году он приобрел письмо у издателя и политика Малкольма Форбса за 2,1 млн долларов. На тот момент это был самый дорогой исторический документ XX века.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Christie’s (@christiesinc)

В октябре 2024 года Heritage Auctions совместно с телеканалом HBO проведет торги, посвященные сериалу «Игра престолов».

youcanchoose

Полиция США поблагодарила известного музыканта за спасение женщины от самоубийства

Полиция США поблагодарила известного музыканта за спасение женщины от самоубийства

Десятки аргентинцев пострадали во время акции против изменения расчета пенсий

Десятки аргентинцев пострадали во время акции против изменения расчета пенсий

140 тысяч долларов потратила японка на кардинальное изменение внешности

140 тысяч долларов потратила японка на кардинальное изменение внешности

Сыворотка для лица `DEWYTREE` MIRACLE с витамином С (выравнивающая тон кожи) 40 мл

Сыворотка для лица `DEWYTREE` MIRACLE с витамином С (выравнивающая тон кожи) 40 мл

Салфетки для снятия макияжа `DEWYTREE` 3 EFFECT 20 шт

Салфетки для снятия макияжа `DEWYTREE` 3 EFFECT 20 шт

92-летний россиянин впервые женился

92-летний россиянин впервые женился

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.