ПК ВикРус

город: Киров

Район: Киров городской округ

Адрес: Солнечная улица, 8в

Индекс: 610033.0

Телефон: +7 (8332) 55‒77‒56

Мобильный Телефон: +7‒901‒419‒08‒96

Сайт: http://penoplastkirov.ru/

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Изготовление рекламных конструкций, Объёмные надписи и фигуры, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 18:00, Вт: с 08:30 до 18:00, Ср: с 08:30 до 18:00, Чт: с 08:30 до 18:00, Пт: с 11:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк