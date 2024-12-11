ПК ВикРус
город: Киров
Район: Киров городской округ
Адрес: Солнечная улица, 8в
Индекс: 610033.0
Телефон: +7 (8332) 55‒77‒56
Мобильный Телефон: +7‒901‒419‒08‒96
Сайт: http://penoplastkirov.ru/
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Изготовление рекламных конструкций, Объёмные надписи и фигуры, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 18:00, Вт: с 08:30 до 18:00, Ср: с 08:30 до 18:00, Чт: с 08:30 до 18:00, Пт: с 11:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк