Планы войны на северной границе с Ливаном утвердил Израиль

Планы войны на северной границе с Ливаном утвердил Израиль

Планы войны на северной границе с Ливаном утвердил Израиль

Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви утвердил планы продолжения боевых действий на «северном фронте», на границе с Ливаном. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, передает Zakon.kz.

Детали утвержденных планов не разглашаются. В сообщении также указано, что израильская армия продолжает наносить удары по южным районам Ливана, чтобы ослабить террористическую инфраструктуру и потенциал «Хезболлы», а также достичь военных целей.

Одним из пунктов в планах от 16 сентября значится возвращение тысяч израильтян, вынужденных покинуть свои дома на севере страны из-за обстрелов «Хезболлы».

17 сентября в Ливане в результате взрывов пейджеров погибли восемь человек, включая ребенка, и 2750 получили ранения. 

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